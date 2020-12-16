زيدان: لقد عانينا والفوز كان مستحقا

أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بلاعبه كريم بنزيمة بعد مساهمته بالفوز على أتلتيك بيلباو بثلاثية مقابل هدف، ضن أحداث الجولة التاسعة عشر من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "لقد عانينا، لكن في النهاية حصدنا النقاط الثلاث، وهي المباراة الرابعة على التوالي التي نفوز بها، وهي ميزة للاعبين، الفوز كان مستحقًا".

وأضاف "عدم التناوب رغم ضيق الجدول؟ ستعلقون على كل ما أفعله، أفعل ما أرى أنه يتوجب القيام به، الجميع يُشارك وكلهم يريدون اللعب، الأهم هو أن نواصل ما نقوم به، وسعيد بالنقاط الثلاث".

وتابع "بنزيمة أفضل مهاجم في تاريخ فرنسا؟ بالنسبة لي نعم، لأنه أظهر ذلك، ومع ريال مدريد لعب أكثر من 500 مباراة وسجل الأهداف وأرقامه تتحدث عنه، وبالنسبة لي هو الأفضل، وذلك واضح جدًا".

وأردف "دائما نعاني في الليغا، صحيح واجهنا المزيد من الصعوبات، ليس علينا أن نتحدث كثيرًا عن المباراة، الشيء المهم هو حصد النقاط، على الرغم أننا كنا أقل ذكاءً، لكن حين لا تلعب جيدًا، عليك أن تحصد النقاط".

وأتم "بنزيمة أصبح لاعبًا أكثر إنجازًا، وهو ليس مهاجمًا صريحًا، فهو لا يُفكر فقط في التسجيل ولهذا أحبه، يُسجل عند الضرورة، كما سجل هدفين، فهذا هو كريم بنزيمة".