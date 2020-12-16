ميسي يقترب من معادلة رقم بيليه

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يفصله هدفا وحيدا عن معادلة رقم الأسطورة البرازيلي، بيليه، حال تسجيله في شباك ريال سوسييداد.

ويستضيف برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ريال سوسييداد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 14 لليغا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم بيليه كأفضل هداف في التاريخ مع نادٍ واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن بيليه سجل 643 هدفًا بقميص سانتوس، بينما سجل ميسي 642 هدفًا حتى الآن مع برشلونة، أولهم كان يوم 1 أيار/ مايو 2005 في شباك ألباسيتي، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

وبدأ ميسي صاحب الـ33 عاما، هذا الموسم وفي جعبته 634 هدفًا، قبل أن يسجل 8 أهداف، 5 منها في الليغا، و3 في دوري الأبطال.

وجاءت أهداف ميسي الـ642 في 744 مباراة بقميص برشلونة، بينما سجل بيليه أهدافه الـ643 في 757 مباراة مع سانتوس.

ولعب بيليه بقميص لسانتوس لمدة 18 عامًا، وهو رقم قياسي يحتفظ به حتى غادر في عام 1974 ليلعب مع نيويورك كوزموس في الولايات المتحدة.