  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

العقد الأكبر في الـ"بريمرليغ": "بي إن" تجدد شراكتها مع الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 16:10

العقد الأكبر في الـ"بريمرليغ": "بي إن" تجدد شراكتها مع الدوري الإنجليزي
صلاح وفيرمينيو (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

جدّدت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، شراكتها مع رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لبث مبارياته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لثلاث سنوات إضافية حتى 2025، حَسَبَ ما أعلنت الرابطة اليوم، الخميس.

وتصل قيمة الصفقة بين الرابطة و"بي إن" إلى نصف مليار دولار بحسب الصحف البريطانية، على غرار العقد الموقع بينهما للفترة بين 2019-2022.

وأصبح هذا العقد الأكبر للـ"بريميرليغ" خارج البلاد، بعد فسخ العقد مع الصين من خلال موقع "بي بي تي في" للبث التدفقي والبالغ أكثر من 700 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

ويغطي عقد "بي إن" الحائزة على الحقوق منذ عام 2013 "24 دولة في المنطقة"، حسب ما أضافت الرابطة. من بينها المملكة العربية السعودية، برغم حجب القناة هناك بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين واتهام قطر للسعودية بقرصنة مضمون قنواتها المشفرة.

ومن بين الأندية العشرين في دوري النخبة، اعترض نيوكاسل على الصفقة، علما بأن الأخير دخل في نزاع مع الرابطة، متهما إياها بعرقلة صفقة بيعه إلى صندوق استثمارات سعودي رسمي.

قال الرئيس التنفيذي للرابطة، ريتشارد ماسترز، في بيان" "تملك أنديتنا ملايين المشجعين الشغوفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلعب 'بي إن' دورا هاما في تسويق البريميرليغ".

بدوره، قال رئيس مجموعة "بي إن" ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، إن "هذا العقد يثبت أن حاملي الحقوق، الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية ملكيتهم الفكرية، يبذلون قصارى جهدهم أيضا لحماية قيمة حقوقهم في البث"، في إشارة إلى النزاع القائم مع السعودية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد وقفت في حزيران/يونيو الماضي إلى جانب قطر في نزاعها مع السعودية، معتبرة أن الرياض لم تف بالتزاماتها تجاه احترام الملكية الفكرية لـ"بي إن" في مواجهة منصة البث غير القانونية "بي آوت كيو".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الدوري الإنجليزي
#بي إن
#مشاهدة
#عقد

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استبعاد روسيا لعامين من البطولات الدولية لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات
استبعاد روسيا لعامين من البطولات الدولية لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات

2020-12-17

كورونا يهاجم كرة القدم المصرية بشراسة
كورونا يهاجم كرة القدم المصرية بشراسة

2020-12-17

برشلونة يسقط المتصدر سوسييداد
برشلونة يسقط المتصدر سوسييداد

2020-12-17

الأكثر قراءة

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

2020-12-16
مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

2020-12-16
مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

2020-12-16
مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

2020-12-16
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2020-12-16