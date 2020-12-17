العقد الأكبر في الـ"بريمرليغ": "بي إن" تجدد شراكتها مع الدوري الإنجليزي

جدّدت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، شراكتها مع رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لبث مبارياته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لثلاث سنوات إضافية حتى 2025، حَسَبَ ما أعلنت الرابطة اليوم، الخميس.

وتصل قيمة الصفقة بين الرابطة و"بي إن" إلى نصف مليار دولار بحسب الصحف البريطانية، على غرار العقد الموقع بينهما للفترة بين 2019-2022.

وأصبح هذا العقد الأكبر للـ"بريميرليغ" خارج البلاد، بعد فسخ العقد مع الصين من خلال موقع "بي بي تي في" للبث التدفقي والبالغ أكثر من 700 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

ويغطي عقد "بي إن" الحائزة على الحقوق منذ عام 2013 "24 دولة في المنطقة"، حسب ما أضافت الرابطة. من بينها المملكة العربية السعودية، برغم حجب القناة هناك بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين واتهام قطر للسعودية بقرصنة مضمون قنواتها المشفرة.

ومن بين الأندية العشرين في دوري النخبة، اعترض نيوكاسل على الصفقة، علما بأن الأخير دخل في نزاع مع الرابطة، متهما إياها بعرقلة صفقة بيعه إلى صندوق استثمارات سعودي رسمي.

قال الرئيس التنفيذي للرابطة، ريتشارد ماسترز، في بيان" "تملك أنديتنا ملايين المشجعين الشغوفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلعب 'بي إن' دورا هاما في تسويق البريميرليغ".

بدوره، قال رئيس مجموعة "بي إن" ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، إن "هذا العقد يثبت أن حاملي الحقوق، الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية ملكيتهم الفكرية، يبذلون قصارى جهدهم أيضا لحماية قيمة حقوقهم في البث"، في إشارة إلى النزاع القائم مع السعودية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد وقفت في حزيران/يونيو الماضي إلى جانب قطر في نزاعها مع السعودية، معتبرة أن الرياض لم تف بالتزاماتها تجاه احترام الملكية الفكرية لـ"بي إن" في مواجهة منصة البث غير القانونية "بي آوت كيو".