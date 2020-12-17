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جوائز "فيفا": نوير حارس العام وكلوب أفضل مدرب

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 20:54

جوائز "فيفا": نوير حارس العام وكلوب أفضل مدرب
أثناء توزيع الجوائر في سويسرا (أ. ب.)
عرب ٤٨

نال الألماني مانويل نوير، لاعب نادي بايرن ميونخ، اليوم الخميس، جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل حارس في العام 2020.

وتفوق نوير على كل من البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، و السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، المرشحين الآخرين للجائزة.

ونجح حامي عرين منتخب "مانشافت" في قيادة ناديه إلى حصد ثلاثية تاريخية، بتتويجه بمسابقة الدوري والكأس المحليتين، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الذي نال بايرن ميونخ لقبه للمرة السادسة في تاريخه.

وجاء اختيار نوير في حفل سنوي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقيم هذا العام في مدينة زيوريخ السويسرية، لتوزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020.

في المقابل، اختار "فيفا"، الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، ليتوج بجائزة أفضل مدررب في العام الحالي، بعد منافسة مع الثنائي مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك، ومدرب ليدز يونايتد، مارسيلو بيلسا.

ونجح كلوب في قيادة ليفربول بأداء استثنائي، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عامًا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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