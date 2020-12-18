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مفاجأة: كريستيانو صوت لميسي بجائزة الأفضل

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 09:11

مفاجأة: كريستيانو صوت لميسي بجائزة الأفضل
كريستيانو وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

حصد نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتغلب ليفاندوفسكي على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت مفاجأة التصويت، الذي شارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، وبينهم كريستيانو قائد البرتغال، إعطاء نجم اليوفي صوته لغريمه ميسي لأول مرة.

وجاءت قائمة اختيارات "الدون" كالتالي: روبرت ليفاندوفسكي (5 نقاط)، ليونيل ميسي (3 نقاط)، كيليان مبابي (نقطة).

أما ميسي، قائد الأرجنتين، فاختار زميله السابق نيمار في صدارة اختياراته (5 نقاط)، يليه مبابي (3 نقاط)، ثم ليفاندوفسكي (نقطة).

واستحق ليفا (32 عاما) الجائزة عن جدارة، بعدما قاد فريقه لتحقيق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، بالإضافة للتتويج بكأسي السوبر الأوروبي والمحلي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#روبرت ليفاندوفسكي
#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي
#فيفا

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