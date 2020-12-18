  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

3 لاعبين على طاولة يوفنتوس لخط الوسط

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 14:54

3 لاعبين على طاولة يوفنتوس لخط الوسط
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي وضع 3 لاعبين لتدعيم صفوفه في خط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو"، إلى أن البداية كانت برحيل ميراليم بيانيتش، وبليز ماتويدي، بينما التخلص من سامي خضيرة هو الخطوة المقبلة.

وأضاف أن قائمة أحلام يوفنتوس في خط الوسط، تضم بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، في الترتيب الأول، لكن الأمر يعتمد على السعر الذي سيحدده الشياطين الحمر للصفقة.

وقال الموقع إن هناك اهتمامًا أيضًا بنيكولو زانيولو، لاعب روما، لكن ناديه يرى أنه غير قابل للبيع، لذا تعد هذه الصفقة أصعب من التعاقد مع بوغبا.

وأضاف "كالتشيو ميركاتو" أن مانويل لوكاتيلي، نجم ساسولو، يحظى كذلك بإعجاب السيدة العجوز، خصوصًا المدرب أندريا بيرلو، والمدير الرياضي فابيو باراتيتسي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#أندريا بيرلو
#بول بوغبا
#نيكولو زانيولو
#مانويل لوكاتيلي

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا طلب نجوم ريال مدريد من زيدان؟
ماذا طلب نجوم ريال مدريد من زيدان؟

2020-12-18

مفاجأة: كريستيانو صوت لميسي بجائزة الأفضل
مفاجأة: كريستيانو صوت لميسي بجائزة الأفضل

2020-12-18

مورينيو يسعى لخطف نجم ريال مدريد
مورينيو يسعى لخطف نجم ريال مدريد

2020-12-18

الأكثر قراءة

المدن الإسرائيلية: آلاف الكاميرات بالحيز العام تنتهك الخصوصية

المدن الإسرائيلية: آلاف الكاميرات بالحيز العام تنتهك الخصوصية

2020-12-17
مصرع شابة وإصابة والدها من كفر مصر في حادث طرق قرب دبورية

مصرع شابة وإصابة والدها من كفر مصر في حادث طرق قرب دبورية

2020-12-17
الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

2020-12-17
تضارب الأنباء حول تسوية بين الليكود و

تضارب الأنباء حول تسوية بين الليكود و"كاحول لافان"

2020-12-17
تشديد القيود بالضفة لاحتواء فيروس كورونا

تشديد القيود بالضفة لاحتواء فيروس كورونا

2020-12-17