3 لاعبين على طاولة يوفنتوس لخط الوسط

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي وضع 3 لاعبين لتدعيم صفوفه في خط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو"، إلى أن البداية كانت برحيل ميراليم بيانيتش، وبليز ماتويدي، بينما التخلص من سامي خضيرة هو الخطوة المقبلة.

وأضاف أن قائمة أحلام يوفنتوس في خط الوسط، تضم بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، في الترتيب الأول، لكن الأمر يعتمد على السعر الذي سيحدده الشياطين الحمر للصفقة.

وقال الموقع إن هناك اهتمامًا أيضًا بنيكولو زانيولو، لاعب روما، لكن ناديه يرى أنه غير قابل للبيع، لذا تعد هذه الصفقة أصعب من التعاقد مع بوغبا.

وأضاف "كالتشيو ميركاتو" أن مانويل لوكاتيلي، نجم ساسولو، يحظى كذلك بإعجاب السيدة العجوز، خصوصًا المدرب أندريا بيرلو، والمدير الرياضي فابيو باراتيتسي.