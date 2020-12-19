مانشستر سيتي يكتفي بهدف أمام ساوثهامبتون

اكتفى مانشستر سيتي بالفوز على ساوثهامبتون بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي اللاعب رحيم سترلينغ.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 11 لصالح السيتي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر سترلينغ، ذهبت بعيدًا عن المرمى، ثم سدد بعدها كانسيلو في الدقيقة 13، صاروخية تألق مكارثي في التصدي لها.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 16، من هجمة مرتدة سريعة، وصلت من خلالها الكرة إلى دي بروين في الجانب الأيمن، وأرسل بدوره عرضية أرضية لسترلينغ الخالي من الرقابة، ليسدد رحيم بسهولة في الشباك.

وظهر ساوثهامبتون هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 21، وذلك بتسديدة قوية من تيو والكوت من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، تصدى لها الحارس البرازيلي إديرسون بنجاح.

وفي الدقيقة 27، أرسل والكوت عرضية متقنة لإنجز داخل منطقة الجزاء، الذي سدد رأسية مرت إلى جوار القائم، وسط مطالبات بالحصول على ركلة جزاء بسبب تعرضه للإعاقة من قبل دياز أثناء التسديد.

وواصل الفريق المضيف محاولاته لتسجيل التعادل، بعدما ارتقى المدافع فيسترجارد لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 29، مسددًا رأسية أمسك بها إديرسون بنجاح.

وعاد فيسترجارد ليرتقي لعرضية من ركلة ركنية أخرى في الدقيقة 35، مسددًا رأسية علت العارضة هذه المرة، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وبدأ السيتي الشوط الثاني بقوة، بهجمة مرتدة سريعة وصل من خلالها توريس للجانب الأيمن من منطقة الجزاء في الدقيقة 47، قبل أن يسدد كرة قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأهدر السيتي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني، بعدما مرر دي بروين كرة رائعة لبيرناردو في الدقيقة 53، وبعد أن تلاعب البرتغالي بدفاع ساوثهامبتون، سدد كرة ضعيفة أمسك بها مكارثي بسهولة.

وحاول ريدموند مباغتة إديرسون بتسديدة في الدقيقة 61، إلا أن كرته ذهبت سهلة في يد الحارس البرازيلي، ثم ظهر دي بروين من جديد في الدقيقة 71، بتسديدة أرضية ضعيفة أمسك بها مكارثي.

وأجرى غوارديولا التبديل الأول بالدقيقة 72 بنزول محرز، ثم كاد ساوثهامبتون أن يسجل التعادل بعدما أرسل تيلا عرضية خرج إديرسون للإمساك بها، إلا أن ستونز أبعدها بصورة خاطئة لتصل إلى آدمز الذي سدد رأسية مرت إلى جوار القائم.

وأتى الرد من غوندوغان في الدقيقة 78، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، أبعدها مكارثي إلى ركلة ركنية، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدد محرز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأهدر محرز فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 90+2 من هجمة مرتدة سريعة، أرسل من خلالها بيرناردو كرة عرضية للجزائري الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بغرابة أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز السيتي (1-0).