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يوفنتوس يعرض نجميه مقابل بوغبا

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 09:07

يوفنتوس يعرض نجميه مقابل بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، اقترب على ما يبدو من العودة لارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن اليوفي حريص على استعادة بوغبا، لذا عرض على الشياطين الحمر، ضمه في صفقة تبادلية، تتضمن باولو ديبالا، وفيدريكو برنارديسكي.

وأشارت إلى أن هذا التبادل، من غير المرجح حدوثه في كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن تدور المفاوضات بين الناديين بشأن الصيف المقبل.

وينتهي عقد بول بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، لكن وكيله مينو رايولا زعم مؤخرًا أن اللاعب بحاجة للرحيل عن الشياطين الحمر.

في المقابل، سبق أن حاول المان يونايتد، الحصول على خدمات ديبالا في 2019، كما يبحث الشياطين الحمر عن التعاقد مع جناح جديد، عقب فشل ضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند خلال الصيف الماضي، لذا قد يوافق على الصفقة التبادلية.

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#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا
#باولو ديبالا
#فيدريكو برنارديسكي
#يوفنتوس

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