كريستيانو يحصد جائزة القدم الذهبية

أفادت تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، توّج بجائزة القدم الذهبية التي فاز بها مطلع الشهر الجاري في نسختها الثامنة عشر.

وكان كريستيانو قد حصد أصواتا أكثر من ميسي، ليفاندوفسكي، صلاح، نيمار، راموس، أغويرو، كيليني، بيكيه وفيدال.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي يوفنتوس، فإن رونالدو تسلم جائزة القدم الذهبية، حيث حصل عليها خلف الأبواب المغلقة بسبب وباء كورونا.

وترك البطل البرتغالي آثار أقدامه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في بروميناد الأبطال الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

وقال رونالدو "الحصول على هذه الجائزة شرف لي، أنا سعيد لأن آثار قدمي ستكون قريبة من آثار الأبطال العظماء الآخرين".

وأتم "أشكر كل الجمهور الذي صوت لي، سأبذل قصارى جهدي دائما للعب بشكل جيد وإحراز الأهداف".