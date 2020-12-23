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السيتي يتحرك لصد تحركات ريال مدريد وسان جيرمان

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 15:18

السيتي يتحرك لصد تحركات ريال مدريد وسان جيرمان
النجم البلجيكي كيفين دي بروين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من تمديد عقد لاعبه البلجيكي، كيفين دي بروين، الممتد حاليا لغاية صيف 2022.

ويرغب مسؤولو السيتي في تأمين بقاء نجمهم الأول مبكرًا، خوفًا من تحركات ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المحادثات بين السيتي ودي بروين تسير بشكل جيد، مشيرةً إلى أن توقيع النجم البلجيكي (29 عامًا) على عقدٍ جديد، حتى صيف 2025، بات قريبًا للغاية.

وأوضح التقرير أن الراتب الجديد لدي بروين، قد يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان دي بروين قد ألمح في وقتٍ سابق، إلى إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، في حالة تأكيد عقوبة حرمان النادي من المشاركات الأوروبية، لمدة موسمين، وذلك قبل أن يتم إلغاؤها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#كيفين دي بروين
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان

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