يوفنتوس يتلقى خسارة بيتية قاسية

مني يوفنتوس بخسارة بيتية قاسية أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز ثلاثية فيورنتينا كل من اللاعبين دوسان فالهوفيتش وأليكس ساندرو (ذاتي) ومارتن كاسيريس.

وبهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد يوفنتوس عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

دخل فيورنتينا لأجواء اللقاء سريعًا، وتمكن فالهوفيتش من تسجيل الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق فقط، بعد تمريرة سحرية من ريبيري، انطلق فالهوفيتش لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بالشباك من فوق تشيزني.

وتلقى كوادرادو الظهير الأيمن ليوفنتوس، البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف على قدم لاعب فيورنتينا كاستروفيلي، بالدقيقة 16، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء المباشرة.

وقرر أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، إجراء أول تبديلاته في الدقيقة 20، بخروج رامسي -الذي عبر عن غضبه للقرار بركل قارورة مياه، ونزول دانيلو؛ لسد العجز الدفاعي بعد طرد كوادرادو.

وأهدر لاعبو فيورنتينا فرصة مضاعفة النتيجة بالدقيقة 26، بعد خطأ فادح من بونوتشي في التمرير، لينفذ اللاعبون هجمة مرتدة سريعة تنتهي بوصولها لكاستروفيلي الذي أطلق تسديدة أرضية باتجاه الشباك، تألق الحارس تشيزني وأبعدها لركنية.

وكاد رونالدو أن يتعادل لفريقه بالدقيقة 32، بعدما راوغ المدافع ميلينكوفيتش داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى تضرب الشباك الخارجية لمرمى الفيولا.

وفي الدقيقة 56، أحرز كريستيانو هدفا ليوفنتوس بعدما قابل عرضية متقنة حولها برأسية في الشباك، لكن حكم اللقاء ألغاه لوجود البرتغالي في موقف تسلل.

وبعد دقيقتين سقط رونالدو داخل منطقة جزاء فيورنتينا، وطالب بالحصول على ركلة جزاء إثر تدخل من كاستروفيلي، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب دون أي مخالفة.

وأهدر البديل بولجار فرصة محققة للتسجيل، بعدما وصلته الكرة أمام منطقة جزاء اليوفي، سددها مباشرة بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لتشيزني.

ومن الجهة اليسرى، توغل كييزا وأطلق قذيفة صاروخية من داخل المنطقة في الزاوية الضيقة، تمكن دراجوفسكي من إبعادها بقبضة يده إلى ركنية في الدقيقة 71.

وأعلنت الدقيقة 76 عن هدف ثانٍ للفيولا عن طريق ساندرو مدافع يوفنتوس بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من الجهة اليسرى مرت من أمام الجميع ليضعها ساندرو في شباك فريقه بالخطأ.

ونجح كاسيريس مدافع فيورنتينا في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة 81، بعد عرضية ممتازة من بيراجي الظهير الأيسر للفيولا مرت من أمام لاعبي اليوفي، لتجد كاسيريس الذي وضعها في الشباك بكل سهولة.

وزادت معاناة البيانكونيري بإصابة الهولندي دي ليخت، مدافع الفريق، ليخرج بالدقيقة 87 بإصابة عضلية ويحل محله فرابوتا.