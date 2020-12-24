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بشكل مفاجئ: باريس سان جيرمان يُقيل مدربه توخيل

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 17:17

بشكل مفاجئ: باريس سان جيرمان يُقيل مدربه توخيل
توماس توخيل (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أقال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مدربه، الألماني توماس توخيل، بشكل مفاجئ، وقبل ستة أشهر من نهاية عقده مع الفريق، وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسيّة، اليوم الخميس.

وأفادت الصحيفة إن سبب إقالة المدرب جاء بعد تصريحاته لقناة "سبورت 1" الألمانية، التي انتقد فيها إدارة النادي الفرنسي، وتضمنت تصريحات لم تعجب إدارة النادي، فيما أشار البعض إلى أن القرار اتخذ بعد خسارة ليون والتعادل ضد ليل في الدوري، وشكل الحوار مع الصحيفة الألمانية القشة التي كسرت ظهر الجمل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن إقالة المدرب جاءت بعد الفوز بنتيجة 4-0 على ستراسبورغ الأربعاء، وتم إبلاغه رسميا في الوقت الذي ينتهي عقده في حزيران/ يونيو 2021، علما أن الإدارة كانت ستجتمع معه لمناقشة مستقبله، لكن التصريحات للقناة الألمانية أشعلت الفتيل.

ومن بين التصريحات التي ذكرها المدرب حين قال "بكل صراحة، بعد 6 أشهر، قلت في نفسي، أين هو دوري كمدرب في هذا الفريق الآن؟". لكن المدرب عاد ليوضح أن كلامه كان مزحة بل إنه تعرض لخدعة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#توخيل
#مدرب
#فرنسا

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