ريال مدريد يتجاوز غرناطة ويضغط على المتصدر أتلتيكو

فاز ريال مدريد على حساب ضيفه غرناطة بهدفين دون رد، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 57 عن طريق متوسط ميدان الريال، البرازيلي كاسيميرو، الذي استثمر كرة عرضية أرسلها زميله ماركو أسينسيو، حولها برأسه داخل الشباك.

بنزيما عقب تسجيله الهدف (أ ب)

وأمن الفرنسي كريم بنزيما فوز الملكي بهدف ثان أحرزه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر اللقاء، بصناعة من لاعب الوسط إيسكو.

وبات في رصيد ريال مدريد 32 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف جاره الأتلتيكو بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.