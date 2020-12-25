ريال مدريد يقترب خطوة جديدة من مبابي

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يخطط للحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن مبابي يرفض التجديد مع باريس، ويخطط للانتقال إلى ريال مدريد قبل انتهاء عقده في صيف 2022.

وأكدت العديد من المصادر، إقالة الألماني توماس توخيل من قيادة باريس، واستبداله بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن بوكيتينو يدرك جيدًا موقف مبابي من تجديد عقده مع سان جيرمان.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن بوكيتينو مستعد للموافقة على بيع مبابي لريال مدريد، لكن بشرط نجاح باريس في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام.

وكان كين صرح هذا العام أنه سيفكر في مغادرة توتنهام، إذا لم ير أن الفريق يتطور ويسير في الطريق الصحيح.

يذكر أن هاري كين سبق أن تألق تحت قيادة بوكيتينو في توتنهام، ووصلا معًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2019.