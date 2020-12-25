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مفاجأة: توخيل مرشح لخلافة كومان

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 14:53

مفاجأة: توخيل مرشح لخلافة كومان
المدرب الألماني توماس توخيل (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، مرشح لتدريب فريق برشلونة الإسباني خلال الموسم الجاري بعد رحيله عن الأول.

وكانت العديد من التقارير، أكدت صدور قرار إقالة توخيل، الأربعاء الماضي، وإبلاغ المدرب الألماني به، رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن المسار الأكثر سخونة لتوخيل عقب ترك باريس، أن ينتقل لقيادة برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وأشارت إلى أن ذلك إن حدث، سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارسا وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد أيضًا من الأهداف البارزة لدى توماس توخيل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#توماس توخيل
#رونالد كومان
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

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