برشلونة سيتعاقد مع ديباي في حالة واحدة!

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، لم يعد أولوية بالنسبة لفريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي القادم.

وكان ديباي، هدفًا بارزًا لبرشلونة الصيف الماضي، بناءً على طلب مواطنه رونالد كومان، المدير الفني للبارسا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، اليوم السبت، فإنَّ صفقة ديباي تبتعد عن برشلونة أكثر من أي وقت مضى؛ لأن موقف النادي الكاتالوني بات غير واضح من التحرك لضم اللاعب الهولندي.

وأشارت إلى هناك تخوفات لدى برشلونة من استثمار أموال في مهاجم جديد، عقب ظهور بيدري مع الفريق الأول، بالإضافة إلى الأداء الجيد لمارتن برايثوايت، مع استعادة عثمان ديمبلي وأنسو فاتي.

وأوضحت أن صفقة ديباي ليست مستبعدة في برشلونة بنسبة 100%، لكنها لم تعد أولوية، والأولوية هي ضم مدافع جديد في الشتاء.

وذكرت أن الاحتمال الوحيد لتعاقد برشلونة مع ديباي، سيكون برحيل أحد المهاجمين، وبرايثوايت يعد الاسم الأقرب، لكنه يرفض مغادرة كامب نو.