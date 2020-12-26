ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يسعى لإبرام صفقة برتغالية لتعزيز خط الدفاع في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم السبت، فإن البرتغالي نونو مينديز، الظهير الأيسر لسبورتينغ لشبونة، دخل ضمن أولويات ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد كان على تواصل قوي مع وكيل مينديز في الصيف الماضي، كما أن الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب زين الدين زيدان استمرا في متابعة اللاعب البرتغالي، وأدركا مدى تطوره هذا الموسم.

وأوضحت أن ريال مدريد يحتاج لظهير أيسر جديد، عقب بيع سيرجيو ريغيلون إلى توتنهام، الصيف الماضي، بالإضافة إلى تراجع مستوى الظهير البرازيلي المخضرم مارسيلو دا سيلفا.

وقالت الشبكة الإسبانية، إن القيمة السوقية لمينديز 12 مليون يورو، لكن لشبونة يطلب 20 للتخلي عن اللاعب.