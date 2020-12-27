برشلونة يواجه إيبار بدون ميسي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني سيواجه نظيره إيبار بعد غد، الثلاثاء بدون مهاجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاعبي برشلونة عادوا إلى التدريبات، صباح اليوم، عقب الحصول على إجازة لمدة 4 أيام، للاحتفال بأعياد رأس السنة مع عائلاتهم.

وأشارت إلى أن مران البارسا شهد غياب ميسي، ووفقًا لما أورده النادي الكاتالوني، فإنه من المتوقع عودة البرغوث للتدريبات، عقب مباراة الفريق ضد إيبار، لأن اللاعب سيمدد تواجده في روساريو بالأرجنتين.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو وريال مدريد المتصدرين.