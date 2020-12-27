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غوارديولا يتوّج بجائزة مدرب القرن

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 20:11

غوارديولا يتوّج بجائزة مدرب القرن
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

حصد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، جائزة مدرب القرن في الفترة بين 2001 و2020 والمقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر.

وجرى الإعلان عن تتويج غوارديولا خلال حفل توزيع الجوائز الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، و"دبي جلوب سوكر" بفندق أرماني في "برج خليفة".

وتفوق بيب على أليكس فيرغسون (مدرب مانشستر يونايتد السابق)، جوزيه مورينيو (توتنهام) وزين الدين زيدان (ريال مدريد).

وحصد غوارديولا، العديد من الألقاب المحلية مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بجانب تتويجه بلقبين من دوري أبطال أوروبا مع البارسا.

على صعيد آخر نال البرتغالي خورخي مينديز، جائزة أفضل وكيل للاعبين في القرن، تسلمها بدلا منه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وأحد أهم اللاعبين المتعاقدين معه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#جلوب سوكر
#مدرب القرن
#أليكس فيرغسون
#جوزيه مورينيو
#زين الدين زيدان

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