ليفربول يقع بفخ التعادل أمام وست بروميتش

وقع فريق ليفربول في كمين التعادل أمام وست بروميتش ألبيون بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف ليفربول اللاعب ساديو ماني، وفي المقابل سجل هدف وست بروميتش اللاعب سيمي اجاي.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 32 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد وست بروميتش ألبيون 8 نقاط وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

ضغط ليفربول على منافسه منذ بداية اللقاء، لكن وست بروميتش كان يلعب فعليا بستة مدافعين داخل منطق الجزاء، الأمر الذي ساهم في تقليل خطورة العرضيات المرسلة من الناحية اليسرى عبر روبرتسون.

لكن صاحب الأرض تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12، عندما أرسل ماتيب كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، قابلها ماني بإكمالها بالشباك بمهارة.

وفشل صلاح في التعامل مع كرة وصلته من ركلة ركنية نفذها روبرتسون في الدقيقة 17، وجرب أرنولد حظه بتسديدة بعيدة المدى، ارتدت من الدفاع أوشيا في الدقيقة 20.

وحال فورلونج دون تمكن ماني من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 عندما قطع عرضية أرنولد، وبعده بدقيقة واحدة مرت رأسية فينالدوم بعيدا عن المرمى.

وارتدت محاولة فيرمينو من الدفاع إثر تمريرة من صلاح في الدقيقة 27، وتابع الأخير ركلة حرة نفذها روبرتسون برعونة فوق المرمى بالدقيقة 34، وعاد الدولي المصري بكرة رأسية عرضية لم تشكل خطرا على مرمى وست بروميتش في الدقيقة 42.

حصل وست بروميتش على أول فرصة للتسديدة على مرمى ضيفه بالدقيقة 51، عندما استقرت تسديدة جرانت في أحضان الحارس أليسون بيكر.

وبعد مرور ربع ساعة من عمر الشوط الثاني، أرغمت الإصابة ماتيب على الخروج من الملعب، ليشارك مكانه الشاب ريس ويليامز.

ولم يتمكن صلاح من السيطرة على عرضية فينالدوم ليطيح بالكرة عاليا في الدقيقة 64، وأهر وست بروميتش فرصة خطيرة بالدقيقة 72، عندما تصدى أليسون لانفراد جرانت.

وتمكن وست بروميتش خلافا لوقائع اللقاء، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82، عندما رفع ماثيوس بيريرا كرة على رأس أجايي الذي سددها لترتدن من العارضة إلى داخل الشباك.

وضغط ليفربول من أجل استعادة تقدمه في الدقائق المتبقية، وكاد فيرمينو يفعلها بالدقيقة 89، لكن الحارس سام جونستون تصدى لرأسيته بشكل رائع.