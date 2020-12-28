إنتر ميلان يسعى لضم مهاجم من ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعى لإبرام صفقة هجومية من ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، هو المرشح المحتمل للانضمام لصفوف إنتر ميلان في الفترة المقبلة.

وأضافت أن أوريجي الذي ظهر للمرة الثالثة فقط هذا الموسم مع ليفربول، أمس، ضد وست بروميتش ألبيون بالدوري الإنجليزي، يريد اللعب المزيد من الوقت اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتابعت أن الرحيل عن ليفربول هو أمر مطروح من قبل أوريجي، خاصة وأنه يبحث عن المشاركة باستمرار قبل بطولة كأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في صيف 2021.

يشار إلى أن أوريجي يمتلك عقدًا مع ليفربول ينتهي في صيف 2024، بينما تشير تقارير صحفية إلى أن قيمته السوقية حوالي 16 مليون يورو.