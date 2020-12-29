إنتر ميلان يستغني عن أحد نجومه في الميركاتو

أفادت تقارير صحفية أن إدارة إنتر ميلان الإيطالي اتخذت قرارا يقضي برحيل نجم الفريق، الدانماركي كريستيان إريكسن، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية بالإضافة إلى تصريحات من مسؤولي إنتر أكدت أن إريكسن سيعرض للبيع في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر استقر على صيغة رحيل إريكسن إلى باريس سان جيرمان هذا الشتاء.

وأشار إلى أن اللاعب سيرحل إلى باريس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، فيما يشبه الهدنة بينه والمدير الفني كونتي.

كما سينتقل لياندرو باريديس، نجم سان جيرمان، إلى إنتر معارا أيضا حتى نهاية الموسم.

وأوضح الموقع الإيطالي أن العقود لن تتضمن بند شراء، لكن الصفقة سترضي الناديين، على أن تُجدد المفاوضات حول اللاعبين مرة أخرى في حزيران/ يونيو المقبل.

يذكر أن العلاقة بين إريكسن والمدرب أنطونيو كونتي متوترة للغاية، بسبب عدم قناعة الأخير بمستوى اللاعب الدانماركي.