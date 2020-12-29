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غاريث بيل يوجه صدمة جديدة لريال مدريد!

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 14:47

غاريث بيل يوجه صدمة جديدة لريال مدريد!
النجم الويلزي غاريث بيل (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم الويلزي، غاريث بيل، وجه صدمة جديدة لريال مدريد الإسباني الذي رحل عنه على سبيل الإعارة إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنَّ مسؤولي ريال مدريد يتابعون بقلق بالغ أداء غاريث بيل في إنجلترا، خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن الريال كان يطمح في حصول بيل على رضا البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب السبيرز، حتى يضمن تقدم توتنهام بعرض لشراء عقد بيل نهائيًا، الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه ليس سرًا أن بدايات بيل للموسم جاءت مخيبة للآمال، وأن توتنهام غير راضٍ عن مردود صفقة الإعارة.

وذكرت أن بيل غاب عن 6 مباريات لتوتنهام هذا العام (4 بسبب الإصابة و2 بسبب قرار فني).

وقالت الشبكة الإسبانية، إن رئيس الملكي فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق زين الدين زيدان، لا يرغبان في رؤية بيل في البرنابيو بعد الآن.

وأضافت أنه إذا لم يرغب توتنهام في التعاقد مع بيل في نهاية الموسم، سيبحث ريال مدريد عن وجهة أخرى للجناح الويلزي، ولن يسمح له بالعودة إلى تدريبات الميرنغي أبدا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#غاريث بيل
#ريال مدريد
#توتنهام هوتسبير
#فلورنتينو بيريز
#زين الدين زيدان

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