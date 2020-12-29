ليفربول يتخذ قرار حاسما قبل الميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي اتخذ خطوة حاسمة قبل فتح باب التنقلات الشتوية في الشهر الوشيك.

ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن مسؤولي ليفربول، قرروا عدم التحرك للتعاقد مع مدافعين جديد، الشهر المقبل، وإكمال الموسم باللاعبين الحاليين.

وأشارت إلى أن مسؤولي الريدز، يرون أنَّ الثنائي الشاب ريس ويليامز، ونات فيليبس قادر على تعويض الغيابات في الخط الخلفي لليفربول.

ويخسر ليفربول، خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو غوميز، لفترة طويلة، وقد لا يلعب الثنائي مجددًا مع الفريق هذا الموسم.

كما تعرض الكاميروني جويل ماتيب لإصابة جديدة مؤخرًا، وسيغيب عن الفريق لبعض الوقت، لا سيما وأن المدرب يورغن كلوب قال عقب مباراة وست بروميتش ألبيون إن الإصابة قد تكون سيئة.

يذكر أنَّ ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي بـ32 نقطة، مُني مرماه هذا الموسم بـ20 هدفًا بعد 15 جولة، علمًا بأنه استقبل 33 هدفًا طوال الموسم الماضي.