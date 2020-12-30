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يوفنتوس يستهدف صفقة مميزة من جنوى

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 20:18

يوفنتوس يستهدف صفقة مميزة من جنوى
اللاعب الإيطالي نيكولو روفيلا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف إبرام صفقة مميزة من صفوف جنوى خلال الموسم الكروي الجاري 2020-2021.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس أجرى محادثات جديدة مع جنوى، بشأن ضم لاعب الوسط المميز، نيكولو روفيلا.

وأشار إلى أن الطرفين اقتربا من التوصل إلى اتفاق بانتقال اللاعب الشاب إلى صفوف يوفنتوس، نظير 9 ملايين يورو تدفع بشكل فوري.

وأوضح الموقع أن يوفنتوس سيسمح أيضًا للاعب صاحب الـ19 عامًا بالاستمرار مع جنوى على سبيل الإعارة، لمدة موسم أو اثنين.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن الصفقة قد تشهد أيضًا إقحام أحد اللاعبين المعارين من يوفنتوس إلى جنوى، مثل ماتيا بيرين أو لوكا بيليغريني أو ماركو بياتسا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#نيكولو روفيلا
#جنوى

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