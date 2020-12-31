إلتشي يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد

تمكن فريق إلتشي الإسباني من إيقاف سلسلة انتصارات فريق ريال مدريد، وذلك إثر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وقدم ريال مدريد شوطا أول جيدا تمكن خلاله من التقدم بهدف جاء عند الدقيقة 20، إثر تسديدة قوية أطلقها ماركو أسينسيو، ارتطمت بالعارضة وارتدت لتجد رأس الكرواتي لوكا مودريتش الذي أودعها الشباك بسهولة.

وبدأ فريق العاصمة الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة أملا في تعزيز تقدمه، لكنه فوجئ بهدف عدل به إلتشي النتيجة، من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب فيدل دي لا تروي في الدقيقة 52.

من المباراة (أ ب)

وحاول الريال جاهدًا في الدقائق المتبقية تسجيل هدف يضمن به النقاط الكاملة، إلا أن كرات لاعبيه لم تجد طريقها إلى الشباك، ليسجل الفريق تعادلا هو الأول بعد ست انتصارات متتالية، والثالث له في الدوري هذا الموسم.

وفقد ريال مدريد بهذه النتيجة نقطتين ثمينتين في صراع اللقب، ليصبح رصيد الفريق 33 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما رفع إلتشي رصيده لـ 16 نقطة وضعته في المركز الخامس عشر.