الدوري الإنجليزيّ: ليفربول يسقط في فخّ التعادل أمام نيوكاسل

تعادل فريق ليفربول، أمس الأربعاء، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد بذلك نقطتين ثمينتين في مشوار الدفاع عن لقبه.

ولم يقدم ليفربول المستوى المطلوب لخطف النقاط الثلاث، لينقاد فريق يورغن كلوب لتعادل هو السادس له في الدوري هذا الموسم.

من المباراة (أ ب)

ووصل ليفربول إلى النقطة 33 في صدارة الترتيب، موسعا الفارق مع مانشستر يونايتد الوصيف إلى 3 نقاط.

من جهته، فشل نيوكاسل يونايتد في تحقيق الفوز للجولة الرابعة تواليا، مسجلا تعادله الثاني مقابل هزيمتين، ومحتلا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.