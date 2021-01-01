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راموس يرد على اهتمام مورينيو

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 13:34

راموس يرد على اهتمام مورينيو
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم وقائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، رد على اهتمام المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، بضمه إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي الصيف القادم.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع الفريق الملكي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية زعمت أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، يستهدف التعاقد مع راموس بالمجان، بعدما سبق ولعب تحت قيادته في الفترة بين 2010 و2013.

ووفقًا لمصادر خاصة لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن راموس ليس لديه أي نية للعمل مع مورينيو مرة أخرى، حيث أن علاقتهما في ريال مدريد انتهت بشكل سيء.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن العلاقة بين الطرفين لم تتحسن خلال السنوات الماضية، وقال أحد المقربين من راموس إن اللاعب يرفض تمامًا الذهاب إلى توتنهام.

وذكرت تقارير أن راموس يطلب تجديد عقده لموسمين، لكن إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، ترفض الأمر، وفق قواعد النادي، التي تؤكد أن التجديد للاعبين الأكبر من 30 عامًا، يكون لمدة موسم واحد فقط.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سيرجيو راموس
#ريال مدريد
#جوزيه مورينيو
#توتنهام هوتسبير

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