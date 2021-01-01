مانشستر سيتي يسعى لضم نجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي سيقدم عرضًا مفاجئًا لضم هاري كين في الصيف المقبل، نظير 90 مليون إسترليني.

وأشارت إلى أن كين هو الخيار الأول لدى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاستبدال المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي يعيش موسمه الأخير مع الفريق.

وكان كين صرح في الصيف الماضي أنه سيفكر في مغادرة توتنهام، إذا لم يلمس أن الفريق يتطور ويسير في الطريق الصحيح.

يذكر أن هاري كين يرتبط بعقد مع توتنهام هوتسبير حتى شهر حزيران/ يونيو 2024.

ويحتل كين، المركز السابع في جدول هدافي البريمييرليغ هذا الموسم برصيد 9 أهداف، بفارق 4 أهداف عن المتصدر محمد صلاح نجم ليفربول.