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هالاند يختار فريقه القادم بين ريال مدريد وبرشلونة!

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 09:33

هالاند يختار فريقه القادم بين ريال مدريد وبرشلونة!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، حسم قراره بشأن وجهته القادمة بعد الرحيل عن صفوف فريقه.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية وصفت هالاند بصفقة المستقبل لريال مدريد، بينما أعلن إيميلي روسود المرشح لرئاسة برشلونة، وجوسيب مينجويلا المرشح الآخر على منصب نائب الرئيس، أنهما بصدد التوصل لاتفاق مع الوكيل مينو رايولا بشأن نقل المهاجم النرويجي إلى البارسا في صيف 2021.

ووفقًا لمصادر خاصة لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن هالاند أخبر وكيله رايولا أنه يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على برشلونة.

وأشارت إلى أن هالاند تحدث مع رايولا أنه يفضل الذهاب إلى نادٍ جاد بمشروع واضح، بدلا من الانتقال إلى نادٍ ينهار في بعض الأحيان.

يذكر أن رايولا أكد عدم وجود اتصالات مع أي مرشح في انتخابات برشلونة، لنقل هالاند إلى النادي الكاتالوني في الصيف المقبل.

وأضاف رايولا "إنها أنباء كاذبة! لم أتحدث أبدًا مع أي مرشح رئاسي لبرشلونة عن هالاند ولن أفعل ذلك. إذا كان هناك رئيس جديد للنادي تم انتخابه في كانون الثاني/ يناير، يستطيع الاتصال بي".

وأتم هالاند عامه الأول ضمن صفوف أسود الفيستيفال في الأيام الماضية، حيث نجح على مدار هذه الفترة في تسجيل 33 هدفًا وصناعة 6 آخرين خلال مشاركته في 32 مباراة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد
#برشلونة

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