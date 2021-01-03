الإنتر يعرض إريكسن على ريال مدريد وأتلتيكو

أفادت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي عرض لاعبه الدانماركي، كريستيان إريكسن، على فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

وانتقل إريكسن إلى إنتر ميلان في كانون الثاني/ يناير الماضي، قادمًا من توتنهام، لكنه فشل في الانسجام مع الكرة الإيطالية، ليقرر النيراتزوري التخلص منه الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الريال وأتلتيكو كانا حريصين على ضم إريكسن في صيف 2019، قبل نهاية عقده مع توتنهام بموسم واحد، إلا أن السبيرز غالى في مطالبه المادية، قبل أن يرحل إلى إنتر في كانون الثاني/ يناير 2020، مقابل 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن الأزمة المالية الكبرى التي يعاني منها قطبي مدريد حاليًا، تجعل خطوة التعاقد مع إريكسن غير محتملة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد يكون الأقرب لضم لاعب الوسط الدنماركي، خاصة بعد تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدربه السابق في توتنهام، قيادة الفريق الفرنسي.