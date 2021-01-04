بوكيتينو يحدد صفقتين للميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، ماوريسيو بوكيتينو، طلب ضم لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن بوكيتينو لمقاعد بدلاء سان جيرمان، أصبح نقطة جذب لمستقبل الفريق والصفقات الممكن حدوثها، والتي يطلبها المدرب للبدء في مهمته كمدير فني في حديقة الأمراء.

وأضافت أن بوكيتينو طلب التعاقد مع هوغو لوريس وديلي آلي، ثنائي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لضم اللاعبين في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام ليس لديه نية لبيع هوجو لوريس وديلي آلي في الميركاتو الحالي، رغم رغبة بوكيتينو في ضم الثنائي.

ومن المقرر أن يقود بوكيتينو، أول مباراة له كمدير فني لسان جيرمان، بعد غد الأربعاء، أمام سانت إيتيان، في إطار الجولة 18 من الدوري الفرنسي.