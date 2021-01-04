مانشستر يونايتد يرفض لاعبين مقابل بوغبا

أفادت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يتخلى عن نجمه الفرنسي، بول بوغبا، بأي ثمن بعدما رفض مقايضته بلاعبين من يوفنتوس الإيطالي.

ويتبقى في عقد بوغبا، 18 شهرًا مع مانشستر يونايتد، وصرح وكيل أعماله مينو رايولا، الشهر الماضي، بأنه يرغب في مغادرة قلعة أولد ترافورد.

ويستهدف يوفنتوس، التعاقد مع بوغبا، ولكن ضم اليوفي لفيدريكو كييزا، يعني أن السيدة العجوز بحاجة لإيجاد حلول أخرى بدلًا من دفع مبلغ مالي مباشر لضم النجم الفرنسي.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" يرغب يوفنتوس في إدخال بعض اللاعبين، في صفقة تبادلية لضم بوغبا.

ومع تداول اسم الثنائي آرون رامسي ودوغلاس كوستا المعار لبايرن ميونخ، يرفض مانشستر يونايتد ضم أي من الثنائي، باعتبارهما ليسا من أولويات الشياطين الحمر.