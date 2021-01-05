دي بروين يرفض عرضا ضخما من السيتي!

ذكرت تقارير تقارير أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تسعى للاحتفاظ بخدمات نجم الفريق، البلجيكي كيفين دي بروين، وتمديد عقده لغاية 2025.

ومن أجل ذلك، قدمت إدارة النادي "عرضًا ضخمًا" لصانع الألعاب (29 عامًا) من أجل الاحتفاظ به، خاصة وأنه اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمييرليغ" العام الماضي.

وقال موقع "بيلد شبورت" الألماني، إنَّ دي بروين يحصل حاليًا على 313 ألف يورو راتبًا أسبوعيًا، لكن إدارة النادي تسعى لإغرائه بالبقاء في الفريق، من خلال رفعه إلى 360 ألف يورو أسبوعيًا، ليصبح راتبه السنوي نحو 18.7 مليون يورو.

لكن صحيفة "التايمز" البريطانية، ذكرت أن دي بروين ليس راضيًا عن العرض الأول للنادي، والسبب هو أن اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي يجب أن يؤخذ بالحسبان.

فبحسب الراتب السنوي المعروض على دي بروين، سيصبح النجم البلجيكي الرابع في قائمة اللاعبين الأكثر أجرًا في الدوري الإنجليزي، خلف كل من لاعبَي آرسنال مسعود أوزيل، وبيير إيميريك أوباميانغ (20.3 مليون يورو لكل منهما)، وحارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا (21.8 مليون يورو).

لكن رفض دي بروين العرض الأول المقدم من ناديه لا يعني بالضرورة أنه سيغادره، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، وقالت إنه من المفترض أن يتفق الطرفان أخيرًا على تمديد العقد.