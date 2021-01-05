  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

دي بروين يرفض عرضا ضخما من السيتي!

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 16:32

دي بروين يرفض عرضا ضخما من السيتي!
النجم البلجيكي كيفين دي بروين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير تقارير أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تسعى للاحتفاظ بخدمات نجم الفريق، البلجيكي كيفين دي بروين، وتمديد عقده لغاية 2025.

ومن أجل ذلك، قدمت إدارة النادي "عرضًا ضخمًا" لصانع الألعاب (29 عامًا) من أجل الاحتفاظ به، خاصة وأنه اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمييرليغ" العام الماضي.

وقال موقع "بيلد شبورت" الألماني، إنَّ دي بروين يحصل حاليًا على 313 ألف يورو راتبًا أسبوعيًا، لكن إدارة النادي تسعى لإغرائه بالبقاء في الفريق، من خلال رفعه إلى 360 ألف يورو أسبوعيًا، ليصبح راتبه السنوي نحو 18.7 مليون يورو.

لكن صحيفة "التايمز" البريطانية، ذكرت أن دي بروين ليس راضيًا عن العرض الأول للنادي، والسبب هو أن اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي يجب أن يؤخذ بالحسبان.

فبحسب الراتب السنوي المعروض على دي بروين، سيصبح النجم البلجيكي الرابع في قائمة اللاعبين الأكثر أجرًا في الدوري الإنجليزي، خلف كل من لاعبَي آرسنال مسعود أوزيل، وبيير إيميريك أوباميانغ (20.3 مليون يورو لكل منهما)، وحارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا (21.8 مليون يورو).

لكن رفض دي بروين العرض الأول المقدم من ناديه لا يعني بالضرورة أنه سيغادره، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، وقالت إنه من المفترض أن يتفق الطرفان أخيرًا على تمديد العقد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#كيفين دي بروين

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يتخذ موقفا صارما بشأن راموس
ريال مدريد يتخذ موقفا صارما بشأن راموس

2021-01-05

ميلان يقترب من إبرام صفقة فرنسية
ميلان يقترب من إبرام صفقة فرنسية

2021-01-05

برشلونة يحسم موقفه من بيع غريزمان
برشلونة يحسم موقفه من بيع غريزمان

2021-01-05

الأكثر قراءة

توصيات بتشديد الإغلاق وتمديده أسبوعين

توصيات بتشديد الإغلاق وتمديده أسبوعين

2021-01-04
وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني

2021-01-04
اتفاق فائض أصوات بين ساعر وبينيت وآخر بين ليبرمان ولبيد وفوضى في

اتفاق فائض أصوات بين ساعر وبينيت وآخر بين ليبرمان ولبيد وفوضى في "العمل"

2021-01-04
جنين: مقتل امرأة ويُشتبه بأنّ ابنها منفّذ الجريمة

جنين: مقتل امرأة ويُشتبه بأنّ ابنها منفّذ الجريمة

2021-01-04
تشديد مرتقب للقيود: إغلاق جهاز التعليم واقتصار العمل على

تشديد مرتقب للقيود: إغلاق جهاز التعليم واقتصار العمل على "الأنشطة الحيوية"

2021-01-04