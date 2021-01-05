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ميلان يقترب من إبرام صفقة فرنسية

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 10:18

ميلان يقترب من إبرام صفقة فرنسية
اللاعب الفرنسي محمد سيماكان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي بات على أعتاب إبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن ميلان بات على أعتاب التعاقد مع الفرنسي محمد سيماكان، مدافع ستراسبورغ، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان توصل إلى اتفاق مع سيماكان على عقد مدته 5 سنوات.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن المفاوضات أيضًا باتت متقدمة للغاية بين ميلان وستراسبورغ، لا سيما أن الروسونيري هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي لضم سيماكان.

وذكر أن ميلان عرض 15 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، بينما قد تنتهي الصفقة بين الناديين نظير 17 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميلان
#محمد سيماكان
#ستراسبورغ

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