  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يتخطّى بلباو وثنائيّة لميسي

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 09:30

برشلونة يتخطّى بلباو وثنائيّة لميسي
ميسي خلال المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقّق فريق برشلونة فوزا مستحقا ومهما على مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، شهدت تسجيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لثنائية.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم بلباو في الدقيقة الثالثة عن طريق إينياكي ويليامز، ما خلخل توازن البرشلونيين، لكن سرعان ما استعاد فريق المدرب الهولندي، رونالد كومان، زمام الأمور، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق الصاعد بيدري في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 38 نجح ميسي في تسجيل هدف التقدم للـ"بلاوغرانا" بعد تمريرة خلفية متقنة من بيدري.

وفي الشوط الثاني، أحكم برشلونة سيطرته علي مجريات اللعب بفضل تألق الثنائي بيدري-ميسي، خصوصا مع ظهور عودة الروح إلى الأرجنتيني الذي لم يكن في مستواه مؤخرا.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بفضل تمريرة حاسمة من الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 62.

ورغم تراجع أداء بلباو، نجح الفريق في العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن إيكر مونيان من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#أتلتيك بلباو
#الدوري الإسباني
#ليونيل ميسي

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة بفوزه على يونايتد
مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة بفوزه على يونايتد

2021-01-07

كلوب يتحرك لخطف مبابي
كلوب يتحرك لخطف مبابي

2021-01-06

نجم ليفربول يتمسك بالانتقال إلى برشلونة
نجم ليفربول يتمسك بالانتقال إلى برشلونة

2021-01-06

الأكثر قراءة

ضحية الجريمة من كفر قرع:

ضحية الجريمة من كفر قرع: "اشترى الطعام.. ثم قُتل"

2021-01-06
غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

2021-01-06
قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

2021-01-06
عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

2021-01-06
مسؤولون بجهاز الصحة الإسرائيلي: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة

مسؤولون بجهاز الصحة الإسرائيلي: طفرة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة

2021-01-06