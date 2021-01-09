مفاجأة بشأن وضع صلاح مع ليفربول!

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بخصوص وضع النجم المصري، محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وقال خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ستار"، إن صلاح خارج أولويات ليفربول حاليًا بشأن مناقشة تجديد عقده.

وكانت تقارير صحفية، زعمت أن صلاح سيضغط على الريدز في الصيف المقبل، للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأضاف "يعتقد مسؤولو ليفربول أن هناك لاعبين لديهم أولوية عن صلاح في مناقشة العقود الجديدة".

وتابع "أجرى رامي عباس وكيل صلاح، محادثات مع ليفربول في وقت سابق بشأن تمديد العقد، لكن المفاوضات متوقفة حاليًا".

وواصل "ليفربول يمنح الأولوية لفابينيو وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى فاينالدوم، لا سيما أن الأخير ينتهي عقده في الصيف المقبل".

وينتهي عقد صلاح وفابينيو وفان دايك مع فريق ليفربول في صيف 2023.

وأتم "فاينالدوم يحترم ليفربول، لقد تلقى عرضًا جديدًا من ليفربول، لكنه لم يتناسب مع توقعات اللاعب، لذا طلب بعض الوقت للتحدث مع عائلته، ومنح النادي وعدًا بعدم التحدث مع أندية أخرى".