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يوفنتوس يقترب من ضم نجم نابولي

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 17:00

يوفنتوس يقترب من ضم نجم نابولي
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس اقترب من التعاقد مع أحد نجوم نابولي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، سيلتقي مع وكيل أركاديوس ميليك، مهاجم نابولي، خلال الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية إبرام الصفقة.

وينتهي عقد أركاديوس ميليك مع نابولي في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وأشارت إلى أن نابولي لا يزال يريد من 15 إلى 18 مليون يورو، للموافقة على رحيل ميليك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت أن يوفنتوس لا يقبل شروط نابولي المالية، وإذا لم يتم تقليل المطالب، سيؤجل اليوفي الصفقة إلى الصيف المقبل، من أجل ضم اللاعب مجانًا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#نابولي
#أركاديوس ميليك

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