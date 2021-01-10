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إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكليهما

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 15:53

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكليهما
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

افترق فريقا إنتر ميلان وروما بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا إنتر ميلان كل من اللاعبين ميلان سكرينيار وأشرف حكيمي، وفي المقابل سجل هدفي روما كل من اللاعبين لورينزو بيليغريني وجيانلوكا مانشيني.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد روما 34 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات كانت من نصيب روما، بعدما توغل الظهير الأيمن كارسدورب داخل المنطقة وسدد تسديدة مخادعة وصلت لأحضان الحارس هاندانوفيتش.

ورد لاوتارو بفرصة محققة بالدقيقة 12، بعد كرة طولية من حكيمي، وانطلق الأرجنتيني باتجاه المنطقة، وأطلق تسديدة من زاوية صعبة أبعدها الحارس لوبيز بصعوبة لركنية.

وفي الركنية، كاد لوكاكو أن يسجل أول أهداف المباراة، بعدما نفذت الركلة داخل المنطقة سددها بروزوفيتش برأسية وتابعها لوكاكو برأسية أخرى يبعدها الحارس بأطراف أصابعه لركنية جديدة.

نجح بيليجريني في تسجيل أول أهداف روما باللقاء في الدقيقة 17، بعد هجمة مرتدة وصلت إلى بيليجريني على حدود منطقة جزاء الإنتر، والذي أطلق تسديدة ضعيفة ارتطمت بأقدام باستوني وسكنت الشباك.

واستمر روما في محاولاته على مرمى سمير، وفي الدقيقة 22 وجد فيرتو الكرة أمامه خارج منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية أبعدها حارس الإنتر عن مرماه، ليحرم روما من فرصة مضاعفة النتيجة.

ومن لعبة سريعة بين أقدام لاعبي الإنتر، وصلت الكرة إلى فيدال الذي مرر الكرة إلى حكيمي ليعيدها الأخير إليه مرة أخرى داخل المنطقة، ويسدد التشيلي الكرة بجوار مرمى باو لوبيز.

وأجرى كونتي، مدرب إنتر ميلان، تبديل أول إضطراري في الدقيقة 34 بخروج دارميان الذي تعرض للإصابة ولم يستطع إكمال المباراة، وحل آشلي يونغ محله.

وسجل لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر هدفًا بالدقيقة 40، ألغاه الحكم بداعي وجود لاوتارو في موقف تسلل.

مع بداية الشوط الثاني، كاد لوكاكو أن يسجل هدفًا سريعًا بالثواني الأولى، بعد عرضية يونج من الجهة اليسرى ارتقى لها روميلو وسددها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للوبيز.

وفي أخطر فرص اللقاء بالدقيقة 53، انطلق لوكاكو بالكرة في الجهة اليسرى ليمرر الكرة إلى لاوتارو أمام منطقة الجزاء، سددها المهاجم بقوة في منتصف المىمر ويتألق معها حارس روما ويبعدها عن مرماه ببراعة.

وتمكن سكرينيار أخيرًا من تسجيل الهدف الأول للإنتر بالدقيقة 56، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة من بروزوفيتش، ارتقى لها المدافع سكرينيار ليضربها برأسية متقنة في الشباك.

طوفان إنتر الهجومي استمر، وكاد حكيمي أن يضيف الهدف الثاني بعد دقيقة فقط من هدف التعادل، بعدما انطلق وتوغل من ناحية اليمين وأطلق تسديدة قوية أبعدها لوبيز مجددًا لركنية.

وفي الدقيقة 63، تمكن حكيمي من تسجيل الهدف الثاني للإنتر بطريقة رائعة، بعدما وصلته الكرة من تمريرة بروزوفيتش، ليتوغل ويطلق صاروخ بقدمه اليسرى في زاوية صعبة على الحارس يسكن الشباك.

وبالدقيقة 77، مع ضغط روما وصلت الكرة إلى كارسدورب، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل المنطقة، وصلت لأحضان الحارس هاندانوفيتش.

ونجح مانشيني مدافع روما في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 86، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة قابلها مانشيني برأسية في الشباك.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إنتر ميلان
#روما
#الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكليهما

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكليهما

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكليهما

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