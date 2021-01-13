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برشلونة يتفق على ضم لاعب السيتي

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 15:39

برشلونة يتفق على ضم لاعب السيتي
اللاعب الإسباني إيريك غارسيا (وكالات)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني توصل لاتفاق للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك غارسيا، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وحاول برشلونة ضم غارسيا الصيف الماضي، إلا أن مغالاة مانشستر سيتي المادية، وقفت أمام إتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، على ضم غارسيا الشهر الجاري، بعد أن خفض النادي الإنجليزي من مطالبه المالية.

وكان مانشستر سيتي قد اشترط الحصول على 10 ملايين يورو ومثلها كمتغيرات في الصيف الماضي، قبل أن يخفض الرقم إلى النصف، وذلك قبل 6 أشهر من نهاية عقد جارسيا.

ووافق مانشستر سيتي على مبلغ 5 ملايين يورو ومثلهما كمتغيرات، بالإضافة إلى موافقته على تقاضي المبلغ الأساسي في العام المقبل، في ظل الأزمة التي يعاني منها برشلونة.

ومع ذلك، سيضطر برشلونة للانتظار حتى الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ يناير الجاري، لحين قدوم رئيس جديد، وحسم الصفقة مع مانشستر سيتي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#إيريك غارسيا
#مانشستر سيتي

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