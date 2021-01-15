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بوغبا: لم نصل إلى نفس مستوى ليفربول

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 13:41

بوغبا: لم نصل إلى نفس مستوى ليفربول
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، أن فريقه لم يصل بعد إلى مستوى ليفربول، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما بعد غد، الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن ليفربول، وقال بوغبا لشبكة "سكاي سبورتس": "تطورنا كثيرًا، ونواصل التحسن ولكن لا نزال نملك فريقًا شابًا".

وأضاف "لا يمكن القول الآن أننا في نفس مستواهم (ليفربول)، فهم توجوا بلقب البريمييرليغ ويواصلون الانتصارات، وعندما نحقق اللقب يمكننا حينها القول بأننا في نفس المستوى، وإذا أردت أن تكون الأفضل، فعليك التغلب على الأفضل، وبدورنا نرغب في التغلب على أبطال البريمبيرليغ".

وتابع "نعرف مدى الجودة التي أظهروها في السنوات الأخيرة، وندرك أسلوبهم الخاص في اللعب، دائمًا ما كانت مباراتهم صعبة، وعلينا التركيز ومحاولة الاستمرار في القمة، أعتقد أنه يمكننا الفوز باللقب إذا حافظنا على التركيز، ولكن هناك الكثير من الفرق القادرة على الفوز أيضًا".

وعن كيفية تعامل مانشستر يونايتد مع الخطوة التالية، علق بوغبا "نرغب في المزيد دائمًا، ونركز على المباراة التالية، والتي نراها بأنها دائمًا المباراة الأهم، سواء حققنا الانتصار أو خسرنا تبقى المباراة التالية هي الأهم، ومن الضروري الحفاظ على التركيز والعقلية والتمتع بالهدوء".

وواصل "بالثقة يمكننا أن نحقق ذلك، لن تصبح بطلًا حتى ترفع الكأس، وبالتالي علينا المواصلة".

وتطرق إلى احتفال اللاعبين بالأهداف بعد تعليمات البريمييرليغ الجديدة بشأن ضرورة التباعد "سنجد طريقة أخرى للاحتفال وسنكون سعداء بها، ولكن الأمر الأهم هو الخروج بالنتيجة، وعلينا احترام القوانين لسلامة الجميع".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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