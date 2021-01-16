سولسكاير: هل يمكن أن نحقق المفاجأة؟

أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، صعوبة المباراة أمام ليفربول يوم غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل سولسكاير، المؤتمر الصحفي بالتأكيد على غياب الثنائي براندون ويليامز وفيل جونز عن مواجهة ليفربول، مع وجود احتمالية للحاق مارسيال باللقاء.

وقال المدرب النرويجي "دائمًا ما تشعر بالإثارة لمواجهة فريق بتلك الجودة، الذهاب إلى أنفيلد يمثل مباراة كبيرة للاعبين والجماهير، أتطلع لذلك اللقاء".

وأضاف "لا تجني أي شيء من تصدرك للدوري في كانون الثاني/ يناير، وبالتالي لا تهاني على مركزنا الحالي، ما يهم هو مركزك في نهاية الموسم".

وبالنظر إلى قوة قائمة الفريق، علق "نتمتع بروح رائعة، نملك مجموعة قوية من اللاعبين أصحاب الخبرات، الكل يعرف الآن معايير وضغوطات التواجد في اليونايتد، أصبحنا فريقًا أقوى".

وتابع "المباراة التالية دائمًا ما تكون الأكبر، تواجدنا في صدارة الدوري يمنحنا المزيد من الثقة، وهو علامة للمكانة التي وصلنا إليها، الآن أمامنا مباراة أمام البطل الذي يملك سجلًا مذهلًا في أنفيلد، هذا اختبار جيد لنا، فهل يمكن أن نحقق المفاجأة؟"

وعما إذا كان سيعاني من الإحباط حال الفشل في التتويج بالدوري، نوه "لا أفكر في المركز الذي سننهي فيه، لدينا طموح الفوز في كل مباراة، اللاعبون يفكرون بنفس الكيفية، هذه فرصة لاختبار قدرتنا".

أما عن قلقه من تعليقات كلوب بشأن المسؤولين، علق "لا أعتقد أنني في مكانة لتقديم النصيحة للمسؤولين، هم جيدون فيما يقومون به، هذا أمر لا أفكر به، واحترم كلوب كثيرًا".

كما تطرق إلى صعوبة الدفاع عن لقب البريمييرليغ بقوله "كانت دائمًا المباراة الأكبر للجميع هي مواجهة يونايتد عندما كنت لاعبًا، سيكون الحال كذلك أمام الفرق الناجحة، الكل يرغب في أن يكون البطل والتغلب على الأبطال، علينا بدورنا تقديم أفضل ما لدينا، نحن نستحق حاليًا المكانة التي نتواجد بها".

وشدد "أصبحنا أفضل مما كنا عليه منذ عام، خسرنا أمام ليفربول برأسية فان دايك وبهجمة مرتدة، كنا وقتها نبتعد عن ليفربول بملايين الأميال، الآن الأمر أصبح أكثر تنافسية، وكل فريق يدخل المباريات بهدف الانتصار، بدورنا نعرف أنه بمقدورنا التغلب على أي فريق".

وأتم بالحديث عن إخباره اللاعبين بعدم الاحتفال معًا بالأهداف "الكل يعرف الموقف وعلينا اتباع الإرشادات والقوانين، لا أعد بأي شيء، لكن إذا سيطر اللاعبون على أنفسهم، سيكون ذلك أفضل".