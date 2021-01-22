برشلونة يختار ضحيته الرئيسية في الميركاتو الشتوي

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني اختار ضحيته الرئيسية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الإدارة الرياضية تحاول التخلص من عدة لاعبين خلال الشهر الجاري، بسبب نقص الموارد في النادي الكاتالوني.

وأشارت إلى أن جونيور فيربو، أحد اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة في كانون الثاني/ يناير، لكن صامويل أومتيتي، هو الهدف الرئيسي الذي تعمل الإدارة الرياضية على رحيله.

وأوضحت أن برشلونة لا يمانع رحيل أومتيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم؛ بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب الفرنسي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أومتيتي يعاني من مشاكل عديدة في ركبته، وتوجد العديد من الأندية المهتمة بضمه، لكن لم يأت حتى الآن أي عرض رسمي للنادي الكاتالوني.