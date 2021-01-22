ميلان يقترب من ضم مدافع تشيلسي

أفادت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي اقترب من إبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل دعم حظوظه في المنافسة على كل البطولات.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان توصل إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي بشأن ضم المدافع فيكايو توموري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الطرفين اتفقا على أن يتراوح خيار الشراء بين 27 و30 مليون يورو.

وأوضح أن توموري يصل إيطاليا، اليوم الجمعة، لإجراء الكشف الطبي، وتوقيع العقود مع ميلان.

وكان محمد سيماكان مدافع ستراسبورغ، الهدف الرئيسي لميلان في الميركاتو، قبل التخلي عنه مؤخرا، عقب تعرضه لإصابة وخضوعه لعملية جراحية في الركبة، ستبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة شهرين.

ونجح ميلان خلال الميركاتو الشتوي الجاري في التعاقد مع سواليهو ميتي من تورينو، وماريو ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر.