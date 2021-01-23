والد هالاند يلمح إلى وجهته القادمة

أفادت تقارير صحفية أن إنجي هالاند والد نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، أعرب عن رفضه المقارنة بين مانشستر يونايتد وفريقه، في ظل ما تردد عن رغبة مسؤولي "الشياطين الحمر" في الحصول على خدمات نجله.

وارتبط اسم هالاند (19 عامًا) بمغادرة بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، بعد موسم ونصف فقط من انضمامه، في ظل المستويات المبهرة التي يقدمها على الصعيدين المحلي والقاري.

ويسعى أكثر من نادٍ للحصول على خدمات هالاند الصيف المقبل، أبرزهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى وجود أنباء تفيد بأن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يضع عينيه على اللاعب.

وقال والد هالاند، في تصريحات لصحيفة "سبورت 1" الألمانية "مانشستر يونايتد حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، النادي لديه مشروع جديد ويسير بخطوات جيدة، لكن إجراء مقارنة الآن ليس بهذه السهولة لأنه (هالاند) يلعب بالفعل في دورتموند".

وأضاف "يونايتد ودورتموند ناديان تقليديان للغاية، يملكان قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخ كبير".

وختم "مانشستر يونايتد نادٍ نفتخر به، تمامًا مثل دورتموند في ألمانيا".