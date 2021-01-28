فرنسا: مهمة صعبة أمام ليون لينال الصدارة المؤقتة

عرب ٤٨ / أ ف ب

يسعى ليون إلى استعادة الصدارة مؤقتًا عندما يستضيف بوردو يوم غد، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويحتل ليون المركز الثالث برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدرين باريس سان جرمان وليل، واللذين كان يتقدم عليهما قبل مرحلتين قبل أن يتنازل لهما عن الريادة بتعادل مع رين وخسارة أمام متز.

ويدخل ليون مباراة الغد بعدما عاد إلى سكة الانتصارات بفوز ساحق على جاره وغريمه التقليدي سانت إتيان بخماسية نظيفة.

ويستعيد ليون خدمات لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا، القادم من ميلان الايطالي، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، والأمر ذاته بالنسبة إلى المهاجم العاجي ماكسويل كورنيه، الذي تعافى من تمزق عضلي، فيما يحوم الشك حول مشاركة الجزائري الأصل حسام عوار، بسبب إصابة عضلية وستتقرر مشاركته من عدمها عقب الحصة التدريبية الخميس.

وأعرب مدرب ليون، رودي غارسيا، عن ارتياحه بعودة باكيتا وكورنيه، وقال "سننهي البطولة بشكل جيد جدا في حال قدم اللاعبون أفضل ما لديهم وكانوا جاهزين لخوض جميع المباريات".

وشدد غارسيا على دور اللاعبين الاحتياطيين، موضحًا أن "الموسم طويل جدًا ولن نكون بصفوف مكتملة في جميع المباريات، وبالتالي فالبدلاء سيكون لهم دور كبير في سد الفراغ وتعويض الغائبين. إنهم جزء من الفريق والمجموعة وبالتالي يجب أن يكونوا دائمًا على أتم الاستعداد لمساعدة الفريق".

لكن مهمة ليون لن تكون سهلة أمام بوردو، سابع الادوري الفرنسي، والذي استعاد توازنه في الآونة الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية وصعد الى المركز السابع بفارق الأهداف خلف مرسيليا السادس.