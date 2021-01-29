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ميسي لم يتراجع عن مغادرة برشلونة

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 15:41

ميسي لم يتراجع عن مغادرة برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، ردّ بشكل غامض على سؤال حول مصيره مع فريقه بالموسم الكروي القادم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد.

وأبرز حساب "الشيرنجيتو" الإسباني، على تويتر، تصريحات الصحفي داريو مونتيرو الذي تحدث مع ميسي مباشرة حول مستقبله، وأخبره البرغوث "ما زلت لا أعرف ما الذي سأفعله حتى الآن".

وقال مونتيرو إن حديثي مع ميسي أعطاني انطباعا بأنه لم يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت مصير ميسي بنتيجة انتخابات برشلونة المنتظرة في شهر آذار/ مارس المقبل.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية الراغبة حاليا في الحصول على توقيع ميسي في الموسم المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي

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