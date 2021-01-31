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أليغري ينتظر تحركا من ريال مدريد

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 15:25

أليغري ينتظر تحركا من ريال مدريد
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب يوفنتوس السابق، ماسيميليانو أليغري، قدم إثباتا حول رغبته في تدريب فريق ريال مدريد الإسباني خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وسبق أن وضعت العديد من التقارير الإسبانية، اسم أليغري ضمن أبرز المرشحين لقيادة ريال مدريد، في حالة إقالة زيدان.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أليغري رفض عرضًا لتدريب روما، وينتظر معرفة هل سيفكر فيه ريال مدريد أم لا حتى الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن زيدان أصاب جماهير ريال مدريد بخيبة أمل بسبب النتائج المتراجعة مؤخرًا، كما أنه تسبب في حالة من الجمود داخل الفريق بسبب رفض إبرام تعاقدات هذا الموسم.

وأوضحت أن زيدان نال احترام وحب ريال مدريد، لكن هناك حدودا لكل شيء في كرة القدم، لذا يخطط النادي الملكي لإقالة المدرب الفرنسي إذا لم يحقق الفريق قفزة نوعية في الأشهر المقبلة.

وذكرت أن إدارة ريال مدريد معجبة بأليغري وأسلوب عمله، وما حققه مع فريق يوفنتوس في السنوات الماضية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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