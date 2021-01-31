بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة دفاعية

أفادت تقارير صحفية أن فريق بايرن ميونخ الألماني يجري مفاوضات جادة لضم مدافع لايبزيج، دايوت أوباميكانو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعترف المدير الرياضي للفريق البافاري، حسن صالح حميديتش، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بتواصله مع وكيل أوباميكانو في الفترة الأخيرة.

وقال حميديتش "تحدثنا مع اللاعب وأجرينا محادثات جيدة واحترافية مع وكيله، ولنرى ما سيحدث لاحقًا".

ويرتبط صاحب الـ22 عامًا بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2023، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 42.5 مليون يورو.

من جانبه، أكد أوليفر مينتزلاف، المدير الرياضي للايبزيج، تواصله مع كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، عبر محادثة هاتفية بشأن المدافع الفرنسي.

وعن ذلك قال "يمكنني أن أؤكد بأنني تحدثت مع رومينيغه هاتفيًا هذا الأسبوع، حيث تربطنا علاقة وطيدة، وأخبرني بأنهم مهتمون بالفعل باللاعب".

وأضاف "سنتحدث مرة أخرى لاحقًا وسيتم إعلامنا مسبقًا بالتطورات، وهذا ما لم يحدث حتى الآن".

واختتم "أوباميكانو لديه شرط جزائي في عقده، وهذا أمر معروف، وهو ما لا يجعلنا متحكمين في قراره، والشيء الأهم هو استمراره معنا هذا الموسم على الأقل".

وتأتي هذه التصريحات لتجعل بايرن ميونخ الأقرب للظفر بتوقيع مدافع لايبزيج قبل عدد من عمالقة أوروبا، على رأسهم تشيلسي.