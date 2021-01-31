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مدرب يوفنتوس: الفوز أهم من أهداف كريستيانو!

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 09:04

مدرب يوفنتوس: الفوز أهم من أهداف كريستيانو!
المدرب الإيطالي أندريا بيرلو (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، أن المهم هو تحقيق الفوز وليس تمكن كريستيانو رونالدو من إحراز الأهداف، وذلك بعد الفوز على سامبدوريا بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ولم ينجح كريستيانو في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، بالرغم من تصدره لجدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفًا بفارق هدف واحد فقط عن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان (14).

وقال بيرلو في تصريحات صحفية بعد المباراة "رونالدو قدم مساهمته مرة أخرى بتمريراته في الهدفين، لذا فإن الشيء المهم هو فوز الفريق".

وأضاف "أهداف رونالدو ليست مهمة دائمًا بالنسبة لنا، لقد قدم تمريرة حاسمة بالهدف الثاني، ولا بأس أن نسجل أهدافًا بدونه".

وتابع بيرلو "كييزا لاعب شاب انضم لفريق كبير ويخوض مباريات دولية لأول مرة، وكانت خطوة كبيرة بالنسبة لنا، لذلك كان خجولا بعض الشيء في البداية، لقد استقر الآن واكتسب الثقة وتحسن كثيرًا، علينا الاستفادة من تحركاته في العمق".

وأردف "من المؤسف أننا لم نقتل المباراة في الشوط الأول، حيث كانت لدينا فرص لمضاعفة تقدمنا، من الطبيعي مع فارق هدف واحد أن يضغط سامبدوريا بقوة أكبر، لكن حارسنا لم يقم بأي تصديات صعبة بشكل خاص، وسجلنا الهدف الثاني في النهاية بالرغم من أنه كان ينبغي تسجيله مبكرًا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#أندريا بيرلو
#كريستيانو رونالدو
#سامبدوريا
#الدوري الإيطالي

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